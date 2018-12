Karol Lucero recordó a "su persona favorita" con emotivo video

View this post on Instagram

Cada 24 de diciembre recordarte me inspira el verdadero sentido de la #navidad Nunca te olvidare Martina

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Karol Jesús Lucero V. (@karol_lucerov) on Dec 24, 2018 at 7:29am PST