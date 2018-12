Katty Kowaleczko reveló detalles del maltrato que sufrió en su matrimonio

En el episodio de este sábado de "La Divina Comida", la actriz Katty Kowaleczko contó sobre la traumática experiencia que tuvo en su primer matrimonio y reveló detalles de la violenta relación.

Kowaleczko contó que se casó a los 18 años de edad y de entrada afirmó que su pareja "era una persona enferma, muy violenta" y al ser consultada si había sido maltratada, respondió "sí".

"Fue horrible, me rompió todos los jeans y las zapatillas y me compró ropa de señora", contó frente a Coni Roberts, Gabriel "Coca" Mendoza y DJ Black. "A mi me da mucha pena porque uno cae en un círculo donde uno también se enferma", agregó.

Más adelante, contó sobre una situación que ocurrió dentro de los seis meses en los que estuvo casada. "Una vez que vinimos a Santiago trató de golpearme en la calle, ahí yo arranqué y llegué donde estaba mi mamá", declaró.

"Él me estuvo acosando durante mucho tiempo, me empezó a mandar cartas a mediodía y en la noche de lo que hacía, cómo salía vestida, la micro que tomaba", contó la actriz.