La amenaza de quitarle su mascota que tiene angustiada a Adriana Barrientos

Un difícil momento vive Adriana Barrientos luego de asegurar haber recibido amenazas sobre quitarle su mascota, una pequeña perrita.

En conversación con AR13, sostuvo que quienes están detrás de estos hostigamientos son los sobrinos de su ex pareja, quien le regaló este bulldog francés llamado Asia. "Me llamaron diciendo que me iban a quitar al perrito y ahí me hizo alarma, porque yo la verdad la tengo como una hija".

"Al día de hoy tiene más de 5800 seguidores en Instagram y la gente puede ver todo lo que la cuido, quiero y amo. La verdad me dolió mucho porque yo me he encariñado bastante, una mascota no es lo mismo que un auto, no es lo mismo que un bolso, es algo con quien tú tienes un sentimiento involucrado", analizó.

Respeto a las supuestas amenazas, fue clara. "Lo estoy pasando súper mal con esto y ya no quiero que me vuelvan a llamar más", apuntó, complementando que ha tenido que bloquear los mensajes de WhatsApp.