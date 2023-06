La cantante Sia revela diagnóstico de trastorno del espectro autista

En medio de una entrevista, la cantante de origen australiano Sia Kate Isobelle Furler, reconocida mundialmente con su primer nombre, reveló recientemente que fue diagnosticada con autismo.

Mientras conversaba como invitada en el podcast de Rob Cesternino, la autora de "Chandelier" y "Cheap Thrills" señaló que "durante 45 años me he sentido como 'Tengo que ponerme mi traje humano'. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma", se sinceró.

Igualmente, la estrella ahondó en cómo vive la afección neurológica y de desarrollo que la hace percibir el mundo de una manera distinta: "Nadie puede conocerte ni quererte cuando estás lleno de secretos y vives avergonzado", señaló.

"Y cuando por fin nos sentamos en una habitación llena de extraños y les contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos, y todo el mundo se ríe con nosotros, y no nos sentimos como pedazos de basura por primera vez en nuestras vidas, comentó.

Antes de que Sia revelara al mundo su diagnóstico de TEA, en 2021 dirigió, produjo y escribió la película titulada "Music", que narra la historia de mujer una traficante de drogas (Kate Hudson) que debe cuidar a su media hermana, Music Gamble (Maddie Ziegler), quien es una autista no verbal.

La estrella recibió una ola de críticas de la comunidad, pues la actriz elegida para interpretar a la joven en el espectro, quien solía aparecer como bailarina en sus videoclips, no era realmente neurodivergente. Además, fue reprochada una técnica de inmovilización que ya no se usa para calmar al personaje tras un colapso.

"Planeo eliminar las escenas de inmovilización de todas las copias futuras. Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no fue lo suficientemente amplia", escribió Sia en modo de disculpas en su cuenta de Twitter, antes de darla de baja.