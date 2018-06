La confesión de Leo Méndez Jr.: fue abusado a los 9 años

En el último programa de "Vértigo" estuvieron invitados grandes ganadores de esta temporada, uno de llos, Leo Méndez Jr.

Fue en el espacio donde confesó que fue abusado sexualmente a los 9 años por una persona que según él "ya no existe hoy día", señalando que quedó en coma y no despertó.

"Me puso en una situación súper fea, con depresión, hasta hoy he estado reviviendo eso. Por eso yo fumo mucho cigarro, encuentro mi escapatoria con el cigarro, con encerrarme y no dormir", sostuvo.

En ese sentido afirmó que su familia se enteró de este abuso el año pasado, siendo su hermana, Steffi, su principal confidente. "Hasta hoy revivo ese momento, con distintos olores y ruidos".

"Prefiero no entrar en detalles, es algo súper personal y me cuesta hablarlo", lanzó.