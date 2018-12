La deuda familiar que complica a Di Mondo

No son buenos momentos para la familia de Di Mondo, es que una alta deuda familiar los tienes muy complicados.

Según informó "Intrusos", los padres del influencer adeudan más de 12 millones de pesos por un contrato de arriendo que firmaron en 1994.

La arrendadora sostuvo que hace un par de años, cuando falleció su hermano, ellos no volvieron a pagar.

"No es una situación directa mía y mis papás no son de la tele así que no van a salir hablando. No me gusta hablar mal de otra gente", se limitó a decir Di Mondo.