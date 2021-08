La escritora chilena Diamela Eltit gana premio Fil de Literatura 2021

La escritora santiaguina Diamela Eltit (72) fue la elegida de este año para recibir el galardón de la versión número 30 del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021, que reconoce el trabajo de destacados autores internacionales.

La razón de la condecoración se encuentra en "la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo", expresó Lorena Amaro, la portavoz del jurado al entregar el premio.

Amaro agregó que entre otras razones, además se suma la de "una trayectoria que trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas posthumanistas", afirmó.

A través de una videoconferencia, Eltit reflexionó sobre su profesión y oficio: "Escribir para mí es un espacio de libertad, he podido salir de la vida cotidiana para ingresar a este territorio de la creatividad. (...) No necesito recompensas por eso, nadie me debe nada a mí, mejor dicho yo le debo mucho a la literatura", expresó la ganadora.

Fundado por la Universidad de Guadalajara de México en 1991, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo es concedido a autores de cualquier tipo de género literario en lengua romance.

La autora chilena recibió en 2018 el Premio Nacional de Literatura, así como el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria.

Diamela Eltit comenzó a escribir en 1970 en una época marcada por la censura, y sus trabajos cobraron reconocimiento en la década de 1980 con la publicación de "Una milla de cruces sobre el pavimento", "Lumpérica", "Por la patria", entre otros libros de novelas.