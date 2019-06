La nueva vida de Felipe Camus en Bolivia con una polola 12 años menor

Fue en noviembre del 2017 cuando Felipe Camus arribó a Bolivia para hacerse cargo del programa "Calle 7", la franquicia chilena de la que él fue parte y que ahora cuenta con diversos espacios en Sudamérica.

Con la idea de enfocarse netamente en el trabajo, no estaba abierto para el amor hasta que finalmente apareció cuando llevaba tres meses. "En el programa me molestaban con otra niña que a mí nunca me gustó, era un juego televisivo. Empecé a observar a María Elena (también participante del espacio) y chuta, pensaba ¿qué me está pasando con esta niña, me está gustando? En febrero del 2018 empezó el coqueteo de parte mía y en marzo comenzamos a pololear. Cinco meses después nos fuimos a vivir juntos porque los dos estábamos solos", contó a LUN.

Ella tiene 20 años y él 32, y debido a esa diferencia de edad "Chico" Camus decisión realizar un potente cambio físico. "Bajé 10 kilos, más o menos, y aumenté la masa muscular para marcar. Contraté un personal trainer y voy al gimnasio todos los días por una hora. Ahora peso 65 kilos".

Finalmente habló de María Elena Montero. "Es un muñequita, es preciosa. Me cambió todo el esquema. Es difícil la vida del extranjero porque estás solo, por lo que ahora ella es mi pilar, mi compañera, mi amiga, mi todo".