La positiva visita de Javiera Suárez a Nueva York para tratar su cáncer

Lo había anunciado y lo concretó. Javiera Suárez acudió hasta una clínica en Nueva York para tratar el melanoma (cáncer a la piel) que continúa afectándola, y los resultados son positivos porque tras la quimioterapia su respuesta ha sido "increíble", de acuerdo con el médico tratante.

Todo está ocurriendo en el Memorial Slovan Kettering, un establecimiento con especialización en cáncer, hasta donde Suárez acudió junto a su familia.

Según comentó la misma periodista a LUN, "al inicio me dijo que ya conocía el caso. Los doctores en Chile ya lo habían contactado sobre qué se hacía con esta mujer que estaba esperando guagua".

"Él me dijo que era el primer caso que le tocaba así, donde una mujer haciéndose inmunoterapia, tenía un hijo", añadió al mismo tiempo que contó que, al verla en persona, el médico dijo "It's amazing, it's amazing".

Ha sido un proceso largo, la hora que tenían en ese recinto de asistencia en EE.UU. la consiguieron hace meses, "cuando yo estuve muy mal de salud, mal, mal, mal".

Pero fue lo mejor, porque la consulta se dio en un conteto posterior a obtener los resultados de su último PET (Positron Emission Tomography), el que arrojó que los tumores que tenía en múltiples órganos habían desaparecido.

Ahora, durante la semana el oncólogo en Estados Unidos se contactará con el médico tratante de Suárez en Chile, para determinar los próximos pasos a seguir.

"Por mientras, yo voy a seguir con la quimioterapia y van a ver si es que cambiamos el tratamiento a inmunoterapia. Ahora mismo la respuesta de mi cuerpo ha sido espectacular, pero siempre hay que ponerse en todos los escenarios", sentenció Javiera Suárez.