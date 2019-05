La redención de "Kike" Acuña: Dejó de tomar hace tres meses

La redención de Jorge "Kike" Acuña podría ser el nombre ideal para la nueva vida que está llevando el ex futbolista, alejado de las canchas y también de las polémicas de la farándula.

Según contó a LUN, ahora vive tranquilo junto a su nueva pareja, Daniela Urbina, en un campo en Putaendo, rodeado de perros, gallinas, gatos y hasta de una tortuga. Una vida hogareña muy distinta a lo vivido en discotecas capitalinas años atrás donde todo era exceso y escándalo.

En ese sentido, reflexionó sobre esta nueva etapa. "Toda la gente que ha estado cerca de mí durante toda mi vida sufrió. Sufrió mi mamá, sufrió la Carla (Jara), la Roxana (Muñoz), sufrió gente que me quería. Pero ahora yo estoy en paz, me siento orgulloso de mí mismo por primera vez. ¿De qué me sirve toda la plata que tuve si al final no era feliz? Ahora estoy en paz con lo que tengo, que no tiene nada que ver con lo que tenía antes, pero me alcanza... Yo me volví loco, me encerré en una burbuja y no pensé en nadie más".

Para llegar a eso, el ex futbolista de 40 años que se casó y separó tres veces, dijo que dejó de tomar alcohol hace tres meses. Portadas de diversas notas o protagonista de programas de farándula cuando salía borracho de una discoteque, el ex UC fue claro en señalar que esa época fue muy loca.

"Me pagaban 800 lucas sólo por ir a una disco. Iba con amigos y a ellos los llenaban de copete. Todo gratis. Y hacíamos muchos tongos porque eso me servía para que hablaran de mí y me persiguieran. Se hizo un trabajo para mí. Me gastaba un millón 800 en un almuerzo en el Eladio. Llegaba al mediodía y me quedaba hasta la noche tomando. También regalé siete casas a amigos. Algunos me decían: qué linda esa casa, sería un sueño tenerla y yo, idiota, caía y después se las regalaba con la escritura con su nombre. Un día traté de ubicar a uno y no me contestó", lanzó.

Sin embargo, el momento más especial de la entrevista al matutino vino acompañado de una revelación sobre sus amores del pasado, en especial cuando jugó en un club en Holanda. "Tuve la suerte de estar con una actriz de Hollywood. Ahora me da lo mismo contarlo, porque suena hasta ridículo. Ella es una actriz muy famosa con muchas películas, y en Holanda uno podía conocer gente así, pero no diré su nombre. Es famosa mundial".