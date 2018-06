Luis Jara habló del daño que le ha generado el estigma de egocéntrico

Con la voz levemente quebrada, el animador Luis Jara habló sobre el estigma de persona egocéntrica con el que carga y de cuánto daño le ha generado esto en su vida personal.

En conversación con "Más Vale Tarde", el rostro de Mega se refirió al trolleo que vivió en redes sociales cuando se viralizó una falsa historia de un matrimonio, donde Jara supuestamente se había robado todo el protagonismo.

"Yo entiendo que soy una persona pública. Entiendo también cuando uno se beneficia de lo grato que es tener éxito, uno sabe que eso tiene costos asociados. Yo tengo 52 años. No nací ayer. Pero cuando se falta a la verdad, yo no lo puedo tolerar", dijo Jara.

Constantemente el cantante es blanco de bromas y memes, los cuales generalmente se toma con humor. Sin embargo, esta historia fue distinta y el cantante decidio usar las pantallas del "Mucho Gusto" para hacer sus descargos. "Me pareció que esta acción fue concertada, fue una acción manipulada, fue malintencionada y me parece que, afortunadamente, puedo tener la tribuna para hacer un descargo como ese", explicó.

Pese a la evidente mala intención, Luis Jara admitió algunos errores y reveló que desde el mismo matinal nació la idea de mostrarlo como un hombre egocéntrico. "Yo creo que en el 'Mucho Gusto' cometimos un error. Yo creo que se me estigmatizó como un gallo egocéntrico. Y pensamos que eso era un juego divertido. Porque el cabro chico empeñoso, que vivió en Avenida Matta y triunfó, ahora es un gallo arrogante que no pesca a nadie, supuestamente", sostuvo.

La etiqueta que cuelga su cabeza ha llegado a afectar a su familia. La voz de "Un Golpe de Suerte" contó un traumático episodio que vivió junto a su hijo de 10 años cuando estaban comiendo en un restaurant. "Se acercó una mujer, con algunas copas en el cuerpo y le dice a mi hijo 'mijito, a su padre lo odia todo el mundo, pero yo soy la única weona en mi casa que lo ve'", detalló.

"Yo me eché para atrás, no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije 'perdona, tú estás siendo muy imprudente y no te puedo permitir que tú llegues a mi mesa y te dirijas a mi hijo con esas palabras'. Y me dijo 'ay, ¡te vai a poner pesao!' y me pega en el hombro", continuó.

Finalmente, Jara hizo un mea culpa: "Yo no me voy a victimizar frente a las pantallas. Pero el juego que nosotros iniciamos, estigmatizando a este tipo arrogante que hace televisión, a mí me ha hecho mucho daño".