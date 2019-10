Luli fue víctima de un violento asalto en su auto

La modelo y comunicadora Nicole Moreno, más conocida en Chile como Luli, denunció que fue víctima de un violento robo mientras manejaba su auto este martes al término de la jornada.

Mientras iba al volante, Moreno se detuvo en un semáforo, cuando todo ocurrió en muy pocos segundos.

"Pasé un tremendo susto que en mi vida me imaginé. Iba manejando por la calle Santa María, llegando a Loreto. Estaba esperando que el semáforo diera la luz verde, cuando de repente siento una explosión y empiezan a caer los vidrios. Ahí el tipo llega y saca la cartera", le relató Luli a Intrusos.

"Yo quedé en shock, nunca había vivido esto. Estaba en mi zona de confort... Te juro que todavía estoy muy nerviosa, mal. Todavía no puedo creer lo sucedido", agregó la modelo y ex reina de Viña.

"En ese momento coloqué los intermitentes, pero estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar. Los peatones que estaban allí se dieron cuenta de todo, me ayudaron y llamaron a Carabineros", contó Nicole a continuación.

Por último, la rubia dejó una reflexión. "Más allá de lo que me sucedió a mí, las cosas materiales se recuperan, este es un tema ya a nivel país. No estamos seguros en ninguna parte. Me sentí súper vulnerada", remató.