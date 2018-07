Macarena Tondreau contó cómo le avisaron que no seguía en TVN

La ex panelista de "Muy buenos días", Macarena Tondreau, volvió a pantalla luego de la salida de TVN tras la defensa a la tortura sufrida por los dos supuestos asesinos de Margarita Ancacoy en el Barrio República.

En el programa "Sigamos de largo", de Canal 13, Tondreau dijo que no se arrepiente de sus dichos. "Lo pensé bastante antes de decirlo. Ojalá no lo sintiera", comentó en el late.

Sobre su salida, Tondreau dijo: "siento que si no se me renovó es porque no querían renovar contrato. Uno tiene que ser súper honesto, pasa en todas partes. Mi problema no es que no se haya renovado el contrato, sino la manera en que se hizo".

"Llevaba casi nueve años en el matinal y lo mínimo era despedirse en pantalla. El día domingo en la noche me llaman para decirme que no fuera el lunes, para 'cuidarnos para que te cuides tú'. Les dije ¿Qué pasó explíquenme?", dijo en "Sigamos de largo".

Después pasó lo mismo el lunes para el martes vía WhatsApp, hasta que se reunió con Pablo Manríquez, editor del espacio, quien le anunció que su contrato no sería renovado.

"En el fondo siempre hay unos jefes, que es el director, la editora periodística... ellos son los que toman las decisiones. Los demás asumimos, que es lo que pasa en todos los equipos. Nos avisan nomás y uno tiene que asumir y apoyar a tus compañeros que se van o que están con problemas adentro", reveló en el espacio nocturno.

Consultada por Marcos Silva si sentía que estaba pagando los platos rotos, Tondreau dijo que "sí, yo siento que hay un error de equipo. Para mí, no hubo un error en lo que se planteó en el panel, era necesaria una discusión. Pero si a nivel canal o programa se dan cuenta de que fue un error hablar cómo se habló el tema, hay un error".