La cantante y panelista de "Mucho Gusto" María José Quintanilla relató un episodio de acoso a través de redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram.

Quintanilla contó en el programa de Mega que comenzó a recibir mensajes "de un hombre en particular, que le saca fotos y videos a sus partes íntimas y me las envía. Me escribe cosas de alto calibre", afirmó.

"Me acerqué a pedir ayuda porque me sentí súper violentada", siguió la cantante, hasta que finalmente manifestó: "Investigué y no hay ninguna política pública que me ampare en esto".