María Luisa Godoy reveló que su quinto hijo nacerá con síndrome de Down

Durante el episodio de este domingo, María Luisa Godoy contó que espera su quinto hijo, quien nacerá con síndrome de Down.

Según dijo en el programa "De tú a tú", su embarazo está "lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente", dijo Godoy, quien había dejado el matinal "Buenos días a todos" en abril pasado debido a que este embarazo "necesita otro ritmo de vida".

Godoy contó que su ginecólogo la citó a su consulta y le dio el diagnóstico: "Me dijo que venía con un problema de cromosomas (...) El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down".

"Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa", señaló.

La periodista también afirmó que tras contarle al resto de sus hijos, comenzaron a llorar: "Yo nunca me imaginé, pero ellas también tienen que vivir un duelo. Porque los papás en general nos imaginamos un hijo y siempre dicen que hay que vivir un duelo del que imaginaste con el que es. Y los hermanos también. Yo pensé que no iba a ser tema, porque tienen un primo con síndrome de Down, así que pensé que iba a ser demasiado fácil".

"Uno dice que quiere que llegue a un mundo que no lo limite. Siento mucha confianza, esperanza y optimismo de la familia que vamos a tener, de lo que nosotros le vamos a entregar y lo que él nos va a entregar (...) Sí me da miedo la sociedad, porque todavía falta tanto en el tema de la inclusión. Uno dice que no lo discriminen, desde los colegios, que no lo miren como 'pobrecito', sino como el aporte que estoy segura que son, como cualquier ser humano", señaló.