Mariana Loyola: Los pinochetistas están desatados

Maquillada, muy acicalada y en una elegante sesión de fotos se dejó ver este fin de semana Mariana Loyola, para ser la protagonista absoluta de la portada en la última edición de la revista Paula.

La actriz, conocida por su sinceridad a la hora de entregar sus opiniones, tuvo palabras para analizar la actualidad en medio de la entrevista que concedió al medio, planteando que curiosamente, siendo 2018, la figura del dictador Augusto Pinochet se apareció otra vez.

"Debe ser porque se cumplieron 45 años del Golpe", reflexionó Loyola. "O la derecha efectivamente hizo un pacto con Kast, no sé".

"Pero los pinochetistas están desatados. No solo la Paty Maldonado en televisión ni el diputado Urrutia en el Congreso; mucha gente en Twitter se declara pinochetista 100%. A mí no me gustan los pinochetistas, no por un problema político, por un problema ético".

Así mismo, se hizo cargo de sus declaraciones en Twitter, donde es intensamente cuestionada por usuarios que comulgan con la derecha.

"Pero los silencio, ni los bloqueo. Lo aprendí de quienes tienen familiares ejecutados o detenidos desaparecidos. Ellos con todo su dolor defienden los derechos humanos y están llenos de amor", explicó.

Y aunque le cuesta abrir las puertas de su intimidad, porque le "da miedo", contó que el fallecimiento de su madre le hizo cambiar algunas de las formas en que ve la vida.

"Lo de ser mujer y sentir miedo es real. Por eso el feminismo es enfrentarse a todos los miedos. He estado pensando que con la muerte de mi mamá -21 años atrás- me pasaron dos cosas. Una, es que aparece el miedo aterrador a la muerte y, por otro lado, emerge esa libertad que te provoca tener conciencia de que la vida se acaba, que se acaba ya".

"Y asumes el carpe diem y tal, pero tienes que ser consecuente. Yo me atrevo a decir cosas que no mucha gente se atreve, entonces me pasa la cuenta. Pero es inevitable, porque hay una justiciera en mí", complementó.

Además, Loyola manifestó que le incomoda vivir con miedo, de hecho "me molesta porque estamos tan atrasados. Piensa que esta comuna (La Reina) se está armando por sugerencia del alcalde (José Manuel Palacios). Qué rabia. Pese a todo creo que estamos evolucionando. Por eso hay que ser progresista, proactivo y feminista. El futuro es feminista".