Martín Cárcamo explicó los motivos detrás de su "look moreno"

De vacaciones en Europa se encontraba Martín Cárcamo por lo que su regreso este inicio de semana al "Bienvenidos" generó expectación. Pronto, esas sensaciones se transformaron en sorpresa.

Esto porque el rubio animador ya no estaba rubio, sino con el pelo oscuro. ¿Cambio definitivo? "Esto era para partir de vuelta de vacaciones con una sorpresa y aprovechando que Tonka está rubia, pero es por un día no más. Me apliqué este spray estilo Elvis, pero era para hacer una humorada, nada más", sostuvo en La Cuarta.

Sobre el proceso para teñirse, fue claro. "Poco, como media hora no más. Pero ojo, que es un producto que utilizan muchos animadores (risas), lo que pasa es que ellos lo utilizan en la parte de atrás. Yo lo hice en toda la cabeza".

"Esto es como un taxi invertido, quería ser un moreno artificial. Hay que decir que no me están haciendo juego las cortinas con los sillones", lanzó.

Por otra parte, también habló de la salida de la productora ejecutiva del matinal, Jaqueline Cepeda, quien fue desvinculada del canal. "Esto lo estoy viviendo como está la televisión hoy en día, las cosas están bastante movidas, el equipo sigue su trabajo como siempre. Aunque lamentablemente Jaqueline no sigue con nosotros, son decisiones que se toman y no estoy al tanto de los motivos, pero yo sé que está tranquila y agradecida del canal. Pude hablar con ella por whatsapp".