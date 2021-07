Mia Khalifa tiene más de 25 millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que reaccionó con un llanto desconsolado al video de una joven usuaria. La mujer relató que ya "no puede usar anteojos" porque sus compañeros hombres de enseñanza media le decían que se parecía a la ex actriz del cine para adultos y eso le incomodaba. Khalifa, quien hace años ha expresado remordimiento por su pasado en esa industria, escribió "lo lamento mucho. Ya no uso (los lentes) por esa razón". Pero la tiktoker del video también le respondió: “Nunca fue tu culpa. Eres una mujer inspiradora. Todos te amamos, Mia". La influencer detalló el motivo tras sus lágrimas: "Gracias. En el fondo lo sé. Pero la culpa me pesa, desearía poder proteger a cada niña de las miradas de los hombres. Sé cómo me siento cuando me acosan en público y me mata que a otras niñas le hagan lo mismo por verse como yo".

