Mujer acusó a Maynard James Keenan de haberla violado a los 17 años

Un crudo relato realizó una mujer en Twitter, que a través de un perfil distinto al suyo para resguardar su identidad debido al miedo, acusó de violación al líder de Tool y A Perfect Circle, Maynard James Keenan.

El hecho, relata, ocurrió en el 2000 durante un show musical donde tocaba A Perfect Circle y Nine Inch Nails. Durante la presentación de APC, Keenan arrojó una botella de agua donde se encontraba la joven que en ese entonces tenía 17 años. Ella estaba acompañada de su pololo.

Luego sostiene que una mujer la fue a buscar y le preguntó si quería conocer a la banda, aunque sólo podía ser ella. Dejó a su novio por unos minutos y se dirigió a la zona backstage. En el lugar se encontró con el cantante, a quien le pidió un autógrafo para luego ir a ver el show de NIN.

Maynard was sitting on a picnic table and was staring at me. NIN hadn’t gone on yet so I thought I had plenty of time to get an autograph and get back to the show and my boyfriend. I didn’t have a piece of paper, so I asked Maynard to sign my hand. /6 — Iwas17HeWas36 (@IWas17HeWas36) 23 de junio de 2018

No obstante, James Keenan la invitó a ver una película a un autobús donde se trasladaba la banda. Según su testimonio, el músico que en ese entonces tenía 36 años, la violó.

"Se aprovechó de que estaba paralizada. No se trataba de sexo, se trataba de violarme tan rápido como pudo", sostuvo la mujer, agregando que el cantante la contagió del virus del papiloma humano (VPH), el cual señaló no fue de tipo cancerígeno.

He lead me to a bed in the back on the bus and closed the door. He put on Fear and Loathing in Las Vegas. I decided to watch a few minutes and at least have a weird story to tell my boyfriend later. Yes, 17 year olds can be naïve. This is why older men target teenage girls. /8 — Iwas17HeWas36 (@IWas17HeWas36) 23 de junio de 2018

Dentro de sus dichos, escribió que campañas como el #MeToo y #TimesUp le sirvieron para abrir los ojos y atreverse a contar esta historia.

"Han pasado 18 años y todavía estoy trabajando en el trauma. Espero que todo el mundo tenga la oportunidad de sanar. Espero poder sanar. Tal vez contar tu historia es parte del proceso curativo para las víctimas de asalto sexual", dijo.