Nieta de Carlos Menem defendió al hijo de Cecilia Bolocco

Antonella Menem es la nieta del ex presidente de Argentina Carlos Menem y hace rato que tiene diferencias con Zulemita. La hija del fallecido Carlos Jr. le entregó todo su apoyo a Máximo, tras su frustrada visita a su padre.

La joven de 26 años es sobrina del hijo de Cecilia Bolocco con el ex mandatario argentino, a quien trató de "tío bello" en una publicación de Instagram. Máximo tiene 14.

"Me puso muy contenta el encuentro de Máximo con mi abuelo Carlos. Pero Máximo la pasó bastante mal. Me hablo con Máximo y sé que pasó un momento feo", dijo Antonella al programa radial "El Show Del Espectáculo".

"Con Máximo me empecé a hablar hace cuatro meses y cuando salió el escándalo en las redes sociales me pidió que lo ayudara para que Zulemita no mienta más", agregó Antonella sobre su tía.

"Zulemita es muy celosa y lo quiere a Carlos (Menem padre) para ella sola. No sé qué quiere o qué puede hacer un nene de 14 años. Ella piensa que nos acercamos a Carlos por lo económico. Siempre fue el problema Zulemita", agregó.

Antonella cuenta que lo que está viviendo Máximo es muy similar a lo suyo. "Hacen sufrir a una criatura de 14 años. Las veces que lo vi caí de sorpresa. Máximo me dijo que no habló con Carlos por el Día del Padre porque tiene gente que lo quiere mucho más", remató.

Una frase de Antonella sobre su tía, quien alguna vez la amenazó de muerte: