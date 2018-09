Pamela Díaz relató invitación sexual que recibió de un productor de TV

Pamela Díaz relató una experiencia que vivió hace algunos años en televisión y que pudo haber terminado en un caso de acoso sexual.

"La Fiera" visitó el programa "Llegó tu hora", donde contó que en su estadía en UCV TV (2014) un productor la invitó a una supuesta reunión de trabajo y la citó a las 21:00 horas en su propio domicilio.

"Le dije a mi papá que me acompañara. Era obvio que si alguien me ofrece ir a su casa a las 9 de la noche no era algo de trabajo", dijo la animadora.

Con el resguardo tomado, Díaz contó que cuando llegó a la cita "estaba lleno de velas y tenía unas copas de vino".

"Yo entré con mi papá a la casa y el gallo se quería morir. Por supuesto no me dieron la pega, ni me pagaron", agregó.

Al respecto, la modelo celebró que "hoy las mujeres estamos escuchándonos".

"Yo me alegro mucho cuando alguien puede hablar. A las mujeres les ha costado tanto decir la verdad, si antes lo hacías estabas loca", concluyó.

"El feminismo exagera"

El feminismo también fue tema para la mujer de Chilevisión. Pese a su visión sobre las víctimas de delitos sexuales, Díaz dijo que "a veces el feminismo exagera".

Al ser consultada por su pasado como modelo y sobre si alguna vez se sintió una mujer objeto, la conductora de "La noche es nuestra" indicó que "no porque muestres un escote eres un objeto".

"A veces se exagera, si mostrai una pechuga no se puede porque eres un objeto. Mentira, porque el hombre igual lo es en una campaña en calzoncillos", profundizó.

"Nosotras queremos apoyarnos y tener voz y voto, pero a veces exageramos ciertas cosas. Nosotras mismas las mujeres en algún momento somos feminazis", cerró Pamela Díaz