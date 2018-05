Pancho Saavedra mostró anillo en televisión: Estoy muy enamorado

Consolidado en televisión como uno de los animadores más importantes, Francisco Saavedra también lo está en el amor.

En conversación con "Mentiras Verdaderas", el presentador de "Lugares que hablan" contó que está muy enamorado.

Además de esa confesión, mostró un anillo de compromiso, dejando claro que es un simbolismo especial. "No, es un compromiso. Estoy emparejado, estoy feliz, estoy contento y son compromisos que uno hace. Uno de repente tiene simbolismos. A veces una gargantilla".

"Hoy día, a mis 40 años, estoy muy contento y muy feliz. Estoy muy enamorado, muy enamorado. Así que nada. Uno llega a un momento en la vida que también dice '¿sabí qué? Chao'. De verdad que soy una persona que siempre estoy muy solo. Podría estar muy lleno de gente, pero muy solo, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando. Y cuando encuentras a la persona perfecta para hacer tu vida, ya no es una cosa de encamarse. Va mucho más allá", sostuvo.

En ese sentido, entregó algunos detalles. "Hoy día estoy en una relación con alguien con quien quisiera llegar hasta que la muerte me separe. Si poh, obvio, si estoy enamorado. Lo conté. ¿Sabes por qué no quería contarlo? No quería hablar mucho del tema... Soy una persona que trabaja públicamente. Yo no voy a exponer a nadie más. Creo que ya lo dije una vez y hoy día lo voy a volver a decir. Sí, estoy enamorado, estoy feliz".

"Me siento muy pleno. Y es rico estar en ese minuto de la vida, porque a los 40, cuando pensabas que te ibas a quedar solo, un solterón, te das cuenta que no. La vida te sorprende y estoy contento y feliz", cerró.