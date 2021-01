Papá de Pedro Pascal: "Este éxito se lo merece mucho"

La definición certera para definir las palabras de José Balmaceda a su hijo, el actor Pedro Pascal, es "papá chocho".

En conversación con LUN, el médico experto en fertilidad habló del éxito del intérprete, que días atrás fue elegido por el portal IMDb como el actor más popular del mundo.

"Me acuerdo de sus etapas duras, saliendo de la universidad, cuando él empezó a hacer audiciones para tener pegas. Tenía muchos vaivenes eso, era mucho casi, casi. Todos le decían que les gustaba como actuaba, pero que era muy moreno o muy rubio para los papeles. Esa etapa duró como 10 o 12 años. Por eso creo que este éxito se lo merece mucho, fue muy persistente para treabajar en lo que le gusta. Se mantuvo firme hasta que se le dio su oportunidad y demostró lo que valía como actor".

Respecto a cómo vive el éxito su hijo, fue claro. "Se está comportando como una persona súper madura, sigue manteniendo los pies en la tierra, es muy amigo de sus amigos, muy familiero. No he visto ningún gesto que me diga que Pedro se está comportando de una manera diferente. La forma de vida que tiene es la misma, de hecho, no se ha comprado ninguna casa ostentosa ni gigantesca. Sigue en la misma casa. Vive en Los Angeles Venice Beach, que es un barrio sencillo, sin aspavientos, y yo creo que se va a mantener así. Creo que su historia familiar y educación lo han hecho actuar de forma consistente con eso".

Fue a los nueves meses de edad cuando Pedro se fue a vivir a Dinamarca y luego a Estados Unidos junto a sus padres. A pesar de la lejanía, Chile siempre estuvo presente en el recuerdo, y años después, en diversas visitas.

"Su amor por Chile es una traducción del cariño que nosotros le teníamos al país", señaló el médico, añadiendo que los chilenismos que se les escapan a su hijo es influencia suya, porque es muy garabatero.

Por último, dijo que es una perosna muy cinéfila y tevita, lo cual es un doble orgullo ver a su hijo en pantalla. "Es un honor muy grande, aunque uno se empieza a acostumbrar a la cosa. En todo caso siempre es emocionante verlo en la pantalla, poder reconocer su actuación entre sus gestos. Lo encuentro interesante de ver".