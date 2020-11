Papel de Marilyn Manson fue eliminado de la serie The Stand de Stephen King

Gran espectación mantenían los fanáticos de Marilyn Manson sobre el estreno de The Stand, miniserie de CBS All Acces basada en la novela del mismo nombre del reconocido escritor Stephen King. ¿La razón? Hace poco más de un año el músico anunció que actuaría en la adaptación, sin embargo el artista nunca fue presentado oficialmente por el director del programa Joah Boone.

Muchos fanáticos de King asumieron que Manson interpretaría al pirómano Trashcan Man de la novela de 1978, sin embargo los realizadores decidieron por Ezra Miller para ese rol.

¿Y Manson?

Los realizadores decidieron eliminar el personaje que interpretaría el músico de la historia.

"Solo para aclarar, Marilyn Manson y yo habíamos discutido durante mucho tiempo que él asumiera el papel de The Kid en The Stand. Él y el gran Shooter Jennings incluso grabaron una versión espectacular de la canción de The Doors "The End" que, en última instancia, resultó demasiado cara de usar. La serie se hizo con un presupuesto muy ajustado y algunos de los sueños que teníamos se fueron al borde del camino", expresó el director a Entertainment Weekly.

El realizador explicó que frente al problema de presupuesto y tiempo, se optó por eliminar el personaje del cantante quien jamás llegó a grabar.

"La historia finalmente se eliminó y nunca se filmó, lo que es lo mejor, ya que nadie podría haber hecho ese papel como lo hubiera hecho Manson. Espero trabajar con él en el futuro", agregó el director de The Stand que se estrena el próximo 17 de diciembre.