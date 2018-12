Paty López por Herval Abreu: No es un crimen ser un acosador

Tras su viaje espiritual, la actriz Patricia López retornó a Chile y fue invitada al "No Culpes a la Noche" donde comentó las denuncias de acoso y abuso sexual contra el cineasta Nicolás López y el director de teleseries Herval Abreu.

Así fue que aunque la intérprete se mostró sorprendida por los casos que están siendo investigados, manifestó que "no es un crimen ser un acosador, son malos hábitos, son de repente quizás un trastorno y no me gusta como demonizar a las personas que hacen algo malo".

"Siempre se puede pedir disculpas y que vuelva a ser el tremendo director que fue".

"Yo creo que no hay una mujer en el mundo que diga que en alguna medida no ha recibido acoso", complementó agregando que ella también fue blanco de conductas inapropiadas.

Y sobre esos episodios contó que "nunca me atreví a hablarlo, y nunca tampoco lo voy a hacer, porque detesto la cacería de brujas, respecto a este tema. Sí creo que hay que plantearlo como un tema, revisarnos, ordenarnos y unirnos está bien".