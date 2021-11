Paul McCartney indujo a Foo Fighters en el Salón de la Fama del Rock and Roll

Un acto solemne hizo partícipe a la banda Foo Fighters del Salón de la Fama del Rock and Roll y fue el mítico Paul McCartney –uno de los líderes de Los Beatles– quien fue el encargado de otorgarle el galardón la tarde del sábado.

En Cleveland, Ohio, la banda noventera tocó a la par junto al mítico Beatle, y juntos reprodujeron temas como "Everlong", "My Hero" y "Best of You", además de un tema original de los ingleses, "Get Back".

Es que McCartney comparó su propia trayectoria con la del rockero décadas más joven que él, Dave Grohl.

"Después de recordar cómo escuché algo de música caí en el rock. Entonces, cuando eso pasó, me sumé a un grupo", introdujo el músico.

"Mi grupo eran los Beatles. Como digo, el mundo cambió. Dave hizo algo similar. Se unió a un grupo, Nirvana", continuó.

Uno de los autores de "Get Back" también se refirió a la fatídica noticia de la muerte de un compañero de banda.

"Lo pasamos muy bien con nuestros grupos, pero finalmente ocurrió una tragedia y mi grupo se disolvió. Lo mismo pasó con Dave. Su grupo se disolvió en circunstancias trágicas", expresó.

"Entonces la pregunta es, ¿Qué hacés ahora? A los dos se nos presentó esa pregunta", explicó.

Además se conformó una fiesta integrada por los artistas Tina Turner, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren, The Go-Go's, Kraftwerk en el recinto Rocket Mortgage Fieldhouse.