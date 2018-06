Paul Vásquez recordó los difíciles momentos que vivió por las drogas

En la edición de este sábado de "La Divina Comida", el humorista Paul Vásquez recordó cómo pasó del momento de fama máxima en el humor, en los años 90, el hambre al abismo de las drogas.

El relato emocionó a los invitados a su casa en el programa de Chilevisión, a los que sorprendió con un postre de limón. También afirmó que las relaciones con Mauricio Medina están cortadas y tienen que ver con plata.

"Nos bajamos de Viña y nos salieron como siete pegas altiro. Entonces yo junté un montón de billetes. Habré hecho una torre. Le pegué una patá al montón de plata y me tiré así. Anda a comprarme...", contó el humorista tras el Festival de 1996.

Al ser consultado qué lo llevó a celebrar así, Vásquez se emocionó al recordar las penurias que pasó. "Pasé hambre. Yo fui al Paseo Ahumada y abrí una máquina de helados. Comida. De tanta hambre, por fin tenía plata. Nunca más", recordó.

Después del éxito, el Flaco contó que "después empecé a llenarme con cosas (…) Pude haber pedido ayuda (…) Me alejé del Mauri porque era mi hermano mayor y me andaba puro retando".

"Me reventé. Llevaba dos semanas jalando y tomando todos los días. Borracho. Me voy al baño a pegarme el último toque y me viene una hueá y empiezo a sangrar. Y de repente suelto esfínter y orina y me reviento y todo era sangre. Pedí que me llevaran al hospital. Yo sentía que me estaba muriendo", agregó.

El momento: