Pilar Cox terminó abruptamente la entrevista de "Primer Plano"

"Estoy absolutamente destrozada", recalcó Pilar Cox justo antes de pedir abruptamente a "Primer Plano" que terminaran la entrevista en estudio que concedió la noche de este viernes, a propósito de la polémica en la que se vio envuelta el fin de semana pasado, en la que fue detenida por Carabineros.

"Estoy destruida, sacando fuerza de las fibras. Emocionalmente, es pesado", continuó y Julio César Rodríguez le iba a hacer otra pregunta, pero ella reaccionó con un tajante "¡basta! Hasta ahí".

"Yo dije acá que no quería mostrar más de lo que podía decir. Te pido por favor un espacio de respeto. Para mí ya esto es tiempo suficiente. Lamento si no he podido responder a todas las preguntas. Suficiente", recalcó.

Francisca García-Huidobro reconfirmó que Cox quería concluir la conversación, recibió una respuesta afirmativa y la entrevistada añadió que "dije que no quería pasar de víctima. Creo que como mujer y persona de 56 años, con todo lo que puedan especular, les pido que me den mi metro cuadrado".

"Y ya está. Me aburrí. ¡Y me aburrí!", selló con una sonrisa en la cara, mirando hacia un costado.

A los conductores no les quedó más que explicar que tenían un compromiso previo, con el que establecieron que cuando ella quisiera podía poner fin al diálogo. La conversación fue grabada una hora antes del programa y exhibida al aire en dos partes.