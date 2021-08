Reese Witherspoon vendió su productora Hello Sunshine por 900 millones de dólares

Después de cinco años de haberla fundado, la actriz Reese Witherspoon llegó a un acuerdo para vender su productora y estudio Hello Sunshine por aproximadamente 900 millones de dólares.

Witherspoon creó Hello Sunshine en 2016 con la idea de producir películas y programas centrados en las mujeres, con "The Morning Show" de Apple TV+ y "Big Little Lies" de HBO como sus mayores éxitos.

La casa productora ahora pertenece a una empresa sin nombre definido respaldada por la firma de inversiones Blackstone Group y Witherspoon formará parte del directorio de la compañía, además de tener acciones.

"Estoy profundamente orgullosa del equipo que nos llevó a este momento increíble", dijo Witherspoon en un comunicado y afirmó que los nuevos dueños "están comprometidos a ayudar a nuestra misión de empoderar a las mujeres y las personas que las celebran".