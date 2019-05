Renata Bravo interpuso denuncia por video íntimo con su nombre

Si bien en un primer momento Renata Bravo se tomó con humor que la vincularan a un video sexual que circula en redes sociales, ahora decidió interponer una denuncia ante la PDI.

La actriz comentó que primero se despreocupó por el video de una mujer similar a ella, al que la relacionaron por error. Esa vez lo desmintió, pero eso no fue suficiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Renata Bravo Foschino (@renata_bravo_) el 9 de Ene de 2019 a las 1:54 PST

"Me llegó un correo (electrónico) que me decía 'Renata, te aviso, por si tú no sabes, que en unas páginas pornográficas está un video tuyo circulando'. Me metí a varias páginas y está el video famoso", comentó Bravo a "Intrusos", meses después del incidente.

"Yo podría decir 'qué me importa', pero dice 'Renata Bravo intimando'," explicó la comediante.

Ante ello, pensó en la eventual situación que los compañeros de colegio de sus hijas les digan que vieron a su mamá en sitios porno, todo por un video que no protagoniza ella.