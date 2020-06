Revelan desencuentro entre Harvey Weinstein y James Gandolfini que casi llega a los golpes

Steve Schirripa, actor de la serie "Los Soprano", reveló un incidente que tuvo el fallecido James Gandolfini con el hoy encarcelado productor Harvey Weinstein.

Schirripa, que interpretó a "Bobby Baccalieri" en la serie de HBO, participó en una conversación junto a su compañero Michael Imperioli ("Christopher Moltisanti"), donde contó el desencuentro.

Schirripa recordó que Gandolfini se negó a aparecer en programas nocturnos porque creía que él no era "interesante", entre ellos el late de David Letterman, hoy retirado de la televisión.

Gandolfini participó en la cinta "Killing Them Softly" en 2012, protagonizada por Brad Pitt, y que fue distribuida por The Weinstein Company, por lo que ex magnate le pidió al fallecido actor ir a programas.

"James dijo: 'Harvey Weinstein sigue llamando, quiere que yo haga Letterman y ya dije que no'. (Weinstein) se puso desagradable con Jim. Dijo: '¡Voy a golpear a Harvey Weinstein! ¡Me ha vuelto a llamar, lo golpearé! Por el dinero que me pagó, no estoy haciéndolo!'", contó Schirripa.

"Y esto es antes de toda la mierda de Harvey Weinstein cuando todavía era rey", agrego el actor, señalando que el hecho ocurrió en 2012.