Soledad Onetto se emocionó al confesar que le gustaría ser madre

Acostumbrada a estar del otro lado de la noticia, pocas veces Soledad Onetto habla de su vida privada.

Por eso, causó sorpresa la confesión que hizo en "Mucho Gusto", dichos que la llevaron a quebrarse. Es que la periodista quiere ser madre.

"Es verdad que es un proceso súper personal, pero también pienso que he estado tantos años en pantalla y me lo han preguntado tantas veces que no decirlo es mentir, si eso es el anhelo, no decirlo es mentir", sostuvo.

Tener un hijo es un meta que vislumbra para el 2019, porque después sería muy complicado. "Si ya eso no sucede el próximo año ya no va a suceder".