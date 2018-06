Starsailor regresará a Chile con "All this life tour"

Tras 20 años de su debut, la banda Starsailor quiere seguir sorprendiendo con sus constantes nuevas propuestas.

Por ello, los británicos regresarán a Chile el próximo 4 de octubre en el Teatro Cariola, todo en medio de su gira "All this life tour".

La agrupación llegará con cinco álbumes en el cuerpo, donde destacan temas como "Four to the floor", "Poor misguided fool", "Alcoholic", "Listen to your heart", y "All this life", entre otros.

Tras un paréntesis de cinco años, Starsailor se volvió a juntar en el año 2014.

Respecto a la venta de entradas para el concierto de los británicos, estarán disponibles a partir del viernes 8 de junio en el sistema Puntoticket.