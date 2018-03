The Weeknd dedicó sentido tema a Selena Gomez en su nuevo disco

Este viernes el cantante The Wekknd lanzó sorpresivamente su nuevo disco "My Dear Melancholy", tras haberlo anunciado un apenas un par de días antes.

En la placa el canadiense incluyó una de sus canciones más personales de su discografía, en la cual relata la relación que tuvo con la cantante Selena Gomez.

"Call out my name" es el nombre del sentido tema le dedica a su ex novia, con quien tuvo un romance que duró 10 meses.

"Nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error", es el primer verso de la canción.

"Dije que no sentía nada, pero mentí. Casí corté un pedazo de mí por tu vida", canta The Weeknd, recordando la operación de transplante de riñón a la que se sumó Gomez cuando estaban juntos.

Tras el término de la relación en octubre del año pasado, Selena Gomez inició un romance con Justin Bieber, con quien ya habían sido novios en el pasado. "Cuando estás con él y cierras los ojos piensas en mí", es el verso que The Weeknd dedicó a ese noviazgo.