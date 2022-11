Trump señala a Kanye West como "un hombre con serios problemas"

Luego de reunirse con Kanye West, quien confirmó que será candidato presidencial para las elecciones de 2024, Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos, ha sido duramente criticado por la Casa Blanca y miembros del Partido Republicano, del que es parte.

"La intolerancia, el odio y el antisemitismo no tienen cabida en Estados Unidos, ni siquiera en Mar-a-Lago", declaró Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca al respecto.

En tanto, el ex embajador del país norteamericano en Israel durante su gobierno, David M. Friedman, utilizó su cuenta de Twitter para decir que "cualquier cita, incluso de cortesía, con un antisemita como Kanye West y una escoria como Nick Fuentes es inaceptable", siendo este último un controversial comentarista de política y supremacista blanco, que está colaborando con el intérprete de "Power" en su campaña.

To my friend Donald Trump, you are better than this. Even a social visit from an antisemite like Kanye West and human scum like Nick Fuentes is unacceptable. I urge you to throw those bums out, disavow them and relegate them to the dustbin of history where they belong. 1/