Un regalo especial: Cenizas de Lemmy Kilmister fueron puestas en balas personalizadas

A casi seis años del fallecimiento de Lemmy Kilmister, muchos de sus familiares y amigos cercanos recibieron un especial regalo.

Esto, porque las cenizas del líder de Motörhead fueron puestas en balas personalizadas, según contó el conductor "Headbanger's Ball", Riki Rachtman.

En su testimonio, sostuvo que uno de los grandes deseos del músico era entregar este tipo de regalo a sus cercanos.

"Recibí la mía hoy y me bañé en lágrimas", escribió en Twitter.

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU