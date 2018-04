Wilma González estudiará para convertirse en personal training

El entretenimiento deportivo es uno de los hobbies favoritos de Wilma González, quien constantemente muestra su estricta rutina de ejercicios. Incluso compitió en el "Arnold Clasic Brazil", un evento muy importante para el mundo fitness.

Ahora, la modelo española quiere profesionalizar esa actividad, por lo cual entrará a estudiar una carrera con el fin de convertirse en personal training.

Según contó La Cuarta, la ex "Mundos Opuestos" comienza este fin de semana. "Es una carrera técnica de fitness y personal trainning, y espero el próximo semestre hacer un diplomado de nutrición deportivo y suplementación", apuntó.

Serán dos años de duración, como comentó: "todo depende de las horas en que yo lo pueda lograr, pero sí es harto tiempo. A la carrera técnica le quiero agregar el diplomado y eso me demandará harto tiempo".

"Tengo certificados para entrenar a gente, pero no tenía algo más formal. Sentía que cuando ayudaba a gente a veces me faltaba más, independiente de que cuando compites aprendes un montón, pero no es lo mismo que una carrera", dijo respecto a su motivación para hacerlo.