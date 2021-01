Hija de Manola Robles: El malestar que vemos hoy es también por la demanda de un periodismo más ético y más riguroso

Francisca Arévalo Robles, hija de la destacada periodista Manola Robles, recordó en Hablando De, de Cooperativa, la huella que dejó en varias generaciones su madre, fallecida durante este fin de semana, destacando sus valores: integridad, empatía, valentía y preparación, y reivindicó la demanda ciudadana por un periodismo "más ético y más riguroso".

Con un responso en el Teatro Nacional Chileno, en la calle Morandé, a pocos metros del Palacio de La Moneda y de su alma máter, la Universidad de Chile, fue despedida este martes Manola, icónica voz de Radio Cooperativa.

La ceremonia fue pública y transmitida a través de todas las plataformas de Cooperativa: la situación sanitaria impuso la obligación de un aforo mínimo en la Sala Antonio Varas.

Pocas horas después del último adiós a su madre, "Paquita" profundizó en los peligros que afrontó Manola con su trabajo y la huella que dejó en "varias generaciones de periodistas".

"Siempre entendí que mi mamá había inspirado a varias generaciones de periodistas y que dentro de los malestares sociales que se han estado manifestando en los últimos tiempos, el despertar social que hubo, es un poco sintomático del anhelo que hay en la gente, en nuestra sociedad actual, de contar nuevamente con un periodismo más riguroso, más ético y más informado como el que hacía mi mamá", afirmó Francisca.

"Creo que también corresponde al periodismo de vieja escuela, por decirlo de alguna forma, que se ha perdido en las últimas décadas, pero sí falta rigurosidad, más ética, más investigación", planteó.

En ese sentido, Francisca dijo sentir "que la gente echa de menos el rigor y, también, la empatía que tenía ella con los más vulnerables: nunca le decía que no a nadie, siempre cuando alguien acudía a ella con una noticia, con una denuncia, inmediatamente se hacía cargo. Nadie quedaba esperando, no era más tarde, mañana o pasado mañana, era ahora. Ella se hacía cargo de su urgencia".

"Hoy, a la salida del teatro, cuando íbamos rumbo al cementerio, se me acercó una mujer llorando, me tomó las manos y me dijo: 'Soy sólo una auditoria'. Me emocioné mucho, me dio un abrazo y me dijo: "Escuchaba a tu mamá, para mí era un faro de luz, una esperanza y certeza de que no me estaban mintiendo, de que lo que yo estaba sabiendo a través de la radio era real, no un invento o una estrategia del régimen", contó.

"Paquita" enfatizó que en la familia se han sentido "tremendamente reconfortados" durante los últimos días, con la "avalancha de cariño, respeto e historias" ante su partida.