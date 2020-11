Amazon Prime Video revela sus estrenos para diciembre

La plataforma de streaming Amazon Prime Video dio a conocer el listado de estrenos que tendrá en el mes de diciembre.

En él destaca la llegada de la ganadora del Oscar "Spider-Man: Into the Spider-Verse" este 1 de diciembre. Ese mismo día arribarán películas como "Dos hermanos", la argentina "El Misterio de la Felicidad" y "La suerte en tus manos", protagonizada por el músico Jorge Drexler.

El 11 de diciembre se estrenará la nueva serie para adolescentes de Amazon "The Wilds" protagonizada por Rachel Griffiths. Ese mismo día Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") encabezará la película original "I'm Your Woman" y el músico Alejandro Sanz lanzará su documental "El mundo fuera".

En tanto el 15 de diciembre debutará "Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald", la segunda entrega de la saga precuela de "Harry Potter" y la última donde Johnny Depp interpretó al villano mago.

El actor español Jaime Lorente ("La casa de papel", "Élite") será el protagonista de la serie histórica "El Cid", que llegará al sistema el 18 de diciembre. El 21 de diciembre será el turno de "Aquaman" junto a Jason Momoa.