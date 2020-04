Creadora de "Glow" prepara serie a distancia para Netflix

Jenji Kohan, la mente detrás de series como "Orange is the new black" y "Glow", se hará cargo de otra producción para Netflix durante este periodo de cuarentena.

Según detallan medios especializados "Social Distance" será una serie que se trabajará, precisamente, a distancia junto a un grupo de guionistas y directores con los que ya colaboró en el pasado.

"Nos sentimos muy apasionados tratando de encontrar una conexión mientras nos mantenemos a distancia. Esto nos inspiró a crear una serie de antología que contará historias del actual momento que vivimos todos", aseguraron desde la producción.

Por ahora no se han entregado detalles del elenco que integrará "Social Distance", aunque al tratarse de una antología es posible que los actores y actrices vayan rotando cada episodio.

La serie está siendo producida por estos días, pero aún no cuenta con fecha de estreno.