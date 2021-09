Eddie Murphy firma acuerdo con Amazon para protagonizar tres películas

El actor Eddie Murphy firmó un contrato con Amazon Studios para protagonizar tres nuevas películas y desarrollar nuevos proyectos exclusivos para la compañía.

"Eddie es una leyenda tanto frente como detrás de cámara, con un innegable genio cómico y dramático que ha entregado entretenimiento constantemente", destacó Jennifer Salke, directora de Amazon Studios.

El trato llega después del éxito que significó "Un príncipe de Nueva York 2", película que, según Amazon, fue la más vista durante un fin de semana de pandemia.

Antes de iniciar este contrato Murphy estará dedicado a producir y protagonizar "Beverly Hills Cop 4" y una comedia junto a Jonah Hill, ambas en Netflix.

