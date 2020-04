El servicio de streaming de Apple ofrece acceso gratuito a series y documental

Sumándose a iniciativas de servicios como HBO, la plataforma de streaming Apple TV+ anunció que dará acceso gratuito a parte de su catálogo con contenido original para acompañar la pandemia de coronavirus.

La compañía afirmó que se podrá acceder a parte de su material, como el documental de vida salvaje "The Elephant Queen", narrado por el actor Chiwetel Eljiofor.

Además, están la miniserie "Little America" sobre la vida de los inmigrantes en Estados Unidos; "Servant", la serie de suspenso de M. Night Shymalan sobre una pareja que llora una tragedia; la serie de drama de historia alternativa "For All Mankind"; "Dickinson", la serie biográfica de la poeta Emily Dickinson; serie preescolar "Helpsters", de los creadores de "Sesame Street"; "Ghostwriter"; y "Snoopy in Space".

El acceso gratuito a las producciones originales partió en Estados Unidos el jueves por la noche, mientras que los usuarios de 100 países podrán a partir de este viernes a través de la aplicación Apple TV.