Elenco reacciona a la cancelación de "Cowboy Bebop" en Netflix

El elenco de "Cowboy Bebop" reaccionó a la sorpresiva cancelación de la serie por parte de Netflix a menos de un mes de haber estrenado su primera temporada.

Los actores John Cho y Daniella Pineda, "Spike Siegel" y "Faye Valentine" en la serie, reaccionaron con divertidos memes a la noticia, mientras que Mustafa Shakir ("Jet Black") solo se limitó a despedirse.

Por su parte el productor ejecutivo Javier Grillo-Marxuach lamentó la decisión de Netflix e indicó que "realmente me encantó trabajar en esto ya que salió de un lugar real y puro de respeto y cariño".

"Ojalá pudiéramos hacer lo que planeamos para una segunda temporada, pero ya sabes lo que dicen: los hombres planean, Dios se ríe. Nos vemos vaqueros espaciales", concluyó el productor.

La semana pasada Netfix anunció la cancelación de "Cowboy Bebop", su adaptación live action del aclamado anime de Shinichiro Watanabe, tras haber estrenado una primera temporada el 19 de noviembre. Actualmente la serie cuenta con una pobre puntuación de 47 en el sitio Metacritic.

i truly loved working on this. it came from a real and pure place of respect and affection. i wish we could make what we planned for a second season, but you know what they say, men plan, god laughs. see you space cowboy... #CowboyBebop #whateverhappenshttps://t.co/iAcphDkE0M