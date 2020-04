HBO sumó nuevo contenido con acceso liberado

La cadena HBO continúa con la entrega de contenidos liberados a través de sus respectivas plataformas digitales HBO GO, en el sitio web o en las plataformas de contenido On Demand.

Hasta fin del mes, tel público podrá disfrutar de la primera temporada completa de "Insecure" y las dos temporadas enteras de "Barry". Además, para los fans de Dwayne "La Roca" Johnson, también estará disponible la primera y segunda temporada de "Ballers".

Esto se suma a "Avenue 5", "Euphoria", "His Dark Materials", "The Outsider", "Watchmen" y "Prófugos", así como títulos exclusivos como "Sex and the City" y "The Sopranos".

Solo basta el registro de los datos del usuario y los programas quedarán liberados (no es necesaria una tarjeta de crédito).