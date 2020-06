"Joker" y "Downton Abbey" llegan un julio a HBO

HBO y HBO GO anunció sus estrenos para el mes de julio, entre los que destacan la llegada de las películas "Joker" y "Downton Abbey".

NUEVAS SERIES

• Room 104 | 24 de julio

NUEVOS DOCUMENTALES

• Apollo 11 | 20 de julio

NUEVOS EPISODIOS

• Perry Manson

• I´l be gone in the dark

• I may destroy you

• Batwoman

PELÍCULAS ESTRENO

• Zombieland: Tiro de gracia | 4 de julio

• La voz de la igualdad | 10 de julio (HBO MUNDI)

• Downton Abbey | 11 de julio

• Beautifulboy: Siempre serás mi hijo | 17 de julio

• Joker | 18 de julio

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VER EN HBO GO – TÍTULOS QUE SALEN

• Halloween | 7 de julio

• Johnny English 3.0 | 12 de julio

• La casa con un reloj en sus paredes | 21 de julio

• Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones | 30 de julio