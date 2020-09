Las series y películas que llegan a Netflix en octubre

Netflix dio a conocer el listado de series y películas que estrenará en octubre, mes que estará marcado por las producciones originales de la compañía.

Entre ellas se encuentra "El juicio de los Chicago 7", la nueva cinta del ganador del Oscar Aaron Sorkin con un elenco de lujo que incluye a Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen y Jeremy Strong, entre otros. La película, que narra el juicio político que vivió un grupo de activistas a fines de los sesenta, se estrenará el 16 de octubre.

Ese mismo día se estrenará "Alguien tiene que morir", la serie que une a Manolo Caro y Cecilia Suárez ("La casa de las flores") con la popular actriz española Ester Expósito ("Élite").

También destaca "Distanciamiento social", la primera producción que Netflix realizó durante la pandemia bajo la supervisión de Jenji Kohan ("Glow" y "Orange is the new black"). "Serie de antología tragicómica filmada en confinamiento que expone formas divertidas —y no tanto— que la gente ha encontrado para mantenerse conectada a la distancia", asegura Netflix sobre esta ficción. Su estreno está proyectado para el día 15.

El 23 de octubre se estrenará "Gambito de reina" con Anya Taylor-Joy, el 9 la serie de terror "La maldición de Bly Manor" y el 2 de octubre la comedia romántica de Lily Collins "Emily en París".

Este mes también marcará el arribo de películas clásicas al catálogo: el 23 de octubre llegarán las seis entregas de la saga de "Rocky" y las dos cintas de "Creed", que ofician como secuelas de la historia protagonizada por Sylvester Stallone.

Por otro lado, el 12 de octubre se lanzará "Dunkirk" de Christopher Nolan y el 23 será el turno de la versión redux de "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola.