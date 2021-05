Lindsay Lohan vuelve a protagonizar una película de la mano de Netflix

Lindsay Lohan regresará a la actuación en la pantalla grande de la mano de Netflix, compañía que anuncií el fichaje de la mediática estrella para protagonizar su próxima película navideña, según indicó Variety.

Se trata del primer gran proyecto de Hollywood en el que participará la protagonista de "Mean Girls" después de casi una década de ausencia en la que solo figuró en un par de cintas de bajo presupuesto como "Among the Shadows" o la olvidable "The Canyons" de Paul Schrader.

En esta producción Lohan interpretará a la heredera de un hotel de lujo que, tras un accidente de esquí, sufre amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida.

Hace justo un año, Lohan estrenó la canción "Back to Me", un tema que marcó su regreso a la música después de haberla abandonado en el 2008 y de haber vivido diversas polémicas públicas.

Por ahora la cinta de Lindsay Lohan para Netflix no tiene título ni fecha de estreno.