Los personajes LGBT más queridos de las producciones de Netflix

La plataforma Netflix y la ONG Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD) realizaron una encuestra entre los suscriptores del servicio de streaming acerca de los personajes LGBT más queridos.

Segñun el estudio, cerca del 70 % de las personas dijeron que series como "Élite" y "Sex Education", y personajes como "Casey" de "Atypical" y "Robin" de "Stranger Things", ayudaron a aumentar su entendimiento de la comunidad LGBT y a mejorar sus propias relaciones interpersonales con personas LGBT.

"Series como Sex Education y Élite no solo son grandes historias, sino que permiten que más personas vean sus vidas reflejadas en la pantalla, lo cual aumenta la empatía y la comprensión. Los datos lo demuestran: mostrar una mayor representación acelera la aceptación", aseguró Mónica Trasandes, directora de medios en español para GLAAD.

Entre los personajes más apreciados por los espectadores, además de "Casey" y "Robin" se encuentran "Omar Shanaa" de "Élite", "Lito Rodriguez" de "Sense8", "Piper Chapman" de "Orange is the New Black" y "Eric Effiong" de "Sex Education", entre otros.