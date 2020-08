Margaret Qualley se une a Netflix para protagonizar nueva serie

Un nuevo rostro se une a Netflix, se trata de la actriz Margaret Qualley, quien formará parte de una serie que cuenta con Margot Robbie en la producción.

"Maid" es el nombre de esta producción que según cuenta Deadline contará con Molly Smith Metzler a cargo de los guiones basados en las escrituras de Stephanie Land, una autora estadounidensa que retrata en sus libros la pobreza de Estados Unidos.

Ahí, la intérprete de "The Leftovers" y "Once Upon a Time in Hollywood" dará vida a Alex, una madre soltera dedicada a trabajar como empleada doméstica y que debe luchar con la pobreza, la falta de una vivienda y la burocracia.

La producción se encuentra en pleno proceso de desarrollo y todavía no hay una fecha tentativa para su llegada al servicio streaming.