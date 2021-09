Netflix confirma la cuarta temporada de "Sex Education"

La tercera temporada de "Sex Education" fue estrenada el pasado 17 de septiembre, alcanzando exitosos resultados, una vez más, con su fórmula juvenil, ingeniosa, que mezcla educación y comedia a la perfección.

La noticia de una cuarta temporada fue confirmada por Netflix el día de ayer, 25 de septiembre, durante su primer gran evento fan llamado TUDUM.

El final de la tercera entrega nos deja una serie de interrogantes abiertas que podrían ser resultas en algún momento del 2022, cuando se estrene la cuarta temporada, como quién es el padre de la hija de Jane (Gillian Anderson) o si habrá sobrevivido a la distancia la relación entre Maeve (Emma Mackey) y Otis (Asa Butterfield).

Breaking News out of #TUDUM!



Sex Education has been renewed for Season 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG